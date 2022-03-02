Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів

З них 350 мільйонів будуть надані екстренно.

Світовий банк оголосив про підготовку пакету допомоги для України у розмірі 3 мільярдів доларів.

З них 350 мільйонів будуть надані в якості екстреної допомоги, пише The Business Times з посиланням на офіційну заяву Банку.

Перший транс складатиме 200 мільйонів — його має затвердити наглядова рада Світового банку. Його мають спрямувати на підтримку сфер охорони здоров'я та освіти.

Тим часом, МВФ, який має програму підтримки для України розміром у 2,2 мільярди доларів, що триватиме до червня, розгляне негайне фінансування вже на наступному тижні.

"Ми глибоко шоковані та засмучені неймовірними людськими та економічними втратами, які понесла Україна через війну, — говориться у спільній заяві президента МВФ Девіда Мальпасса та керуючої директорки Світового банку Кристаліни Георгієвої. — Ми підтримуємо український народ, який переживає ці жахливі події. Війна також відобразиться на інших країнах. Оголошені останніми днями санкції матимуть грандіозний економічний вплив економіку".

Нагадаємо, 23-го лютого свою роботу почала місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Іванною Владковою Голлар.