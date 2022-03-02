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Колгоспники Баштанки "віджали" російський "Панцир-С" вартістю $15 млн та спалили його, - мер Дніпра

"Панцир-С1" - це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування

Колгоспники Баштанки "віджали" російський "Панцир-С" вартістю $15 млн та спалили його, - мер Дніпра
Фото: Соцмережі

Жителі міста Баштанка, що на Миколаївщині, захопили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" та спалили його.

Про це повідомив мер міста Дніпро Борис Філатов.

"Терпіти не можу переможних реляцій, брязкань зброєю та шапкозакидництва. Війна – це страшне горе. Але цей народ перемогти не можна. Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс «Панцир-С» вартістю 15 мільйонів доларів. «Народ-переможець» розбігався українськими полями як щури", - написав він у фейсбуці.

"Кому цікаво – погугліть відео про «новенький КамАЗ». На добраніч, країна", - додав Філатов.

Фото: Соцмережі

Фото: Соцмережі

"Панцир-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Призначений для захисту від масованих ударів усіх типів засобів повітряного нападу, в тому числі високоточної зброї, у всіх умовах їх застосування. Активно застосовується в Сирії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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