Російські війська зазнали більших втрат у війні з Україною, ніж у Першій чеченській війні.

Для продовження наступу російські війська змушені проводити мобілізацію, щоб сформувати резерв.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", — пише він.

Він також навів статистику, згідно з якою, за період повномасштабної війни в Україні російські війська втратили більше людей з особового складу, ніж під час Першої чеченської війни.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Нагадаємо, Валерій Залужний також наводив кількість оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр”, випущених по мирних містах і селах України, — 113.