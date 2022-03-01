Штурмувати місто окупанти не наважуються, тому вдалися до повітряного тероризму.

Учора, 28 лютого, російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по житлових кварталах Харкова високоточною зброєю - ракетами класу "повітря-поверхня".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська область) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет.

"Фашизм та геноцид! Так тепер називають злочинні дії «братнього народу» у Харкові. Удари РСЗВ «Смерч», бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді військові злочини режиму путіна у Харкові значно масштабніші",- наголосили в штабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19:07 по 19:51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги.

"На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів. Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян", - заявили в ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вчора ворог більшу частину дня стріляв по Харкову з "градів". Вогонь вівся по цивільній інфраструктурі, загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.

Обстріл Харкова – це воєнний злочин, наголосив президент України Володимир Зеленський. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. Зеленський наголосив, що за цей злочин точно буде трибунал.

1 березня російські війська знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу теж ракетами. Є загиблі та постраждалі.