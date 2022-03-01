Оператор «Північного потоку-2» розглядає можливість банкрутства – Reuters

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу «Північний потік-2», розглядає можливість подання заявки про банкрутство.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією джерел агентства, Nord Stream 2 AG працює з фінансовим консультантом над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати справу про банкрутство у швейцарському суді вже цього тижня.

За інформацією «Німецької хвилі», Nord Stream 2 AG уже звільнила весь свій персонал у швейцарському місті Цуг – 140 співробітників.

Nord Stream 2 AG на 100% належить Газпрому. Його партнерами в проєкті виступали британська Shell, австрійська OMV, французька Engie й німецькі Uniper і Wintershall. Учора Shell оголосила про свій вихід з усіх спільних проєктів з росіянами.

Загальна вартість газопроводу оцінюється у 10 млрд євро.