У Маріуполі цивільних жертв варварських обстрілів російських окупантів ховають прямо на дитячих майданчиках.

Жахливі кадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram-каналі.

"Маріуполь. Поховання мирних жителів на дитячих майданчиках", - підписав він фото.

Місто майже знищено російськими окупантами. При цьому росіяни продовжують бомбардування та обстріли. Червоний Хрест та ООН не мають доступу до міста. Щодня представники цих організацій просять встановити гуманітарний коридор, але доїхати туди їм поки що не вдається.

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Є випадки, коли російські віськові застосовують зброю, стріляючи в біженців, не дозволяють допомогти їм, особливо хворим та знесиленим.