Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
Чи може так статися, що наш південь залишиться окупованим? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чи може так статися, що наш південь залишиться окупованим? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
ГоловнаНовини -

Окупаційна влада Криму хоче "націоналізувати" нерухомість українців, які підтримують Україну

"Націоналізація" торкнеться і власників кримських готелів.

Окупаційна влада Криму хоче "націоналізувати" нерухомість українців, які підтримують Україну
Фото: Окупаційна адміністрація Криму

У Криму окупаційна влада оголосила про намір провести "націоналізацію" нерухомості тих українців, які підтримують Україну у війні з РФ.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов на нараді в Ялті заявив, що "100% такі рішення ухвалимо, з колегами з ФСБ ми ситуацію вивіряємо по всіх персонажах". 

Він назвав українців, які підтримують свою державу у війні, "зрадниками".

Аксьонов додав, що "потенційні об'єкти, які вже виявлені, ми обмеження ввели, і вони нікуди від нас вже не підуть". Також він пригрозив "націоналізувати" Ялтинський ринок, якщо його власники не знизять "позамежної" торгову націнку на продукцію.

Очільник окупаційної ради Криму Володимир Константинов повідомив, що "націоналізація" також торкнеться власників кримських готелів. Він не уточнив прізвища бізнесменів та назви готелів.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що РФ готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також