Окупаційна влада Криму хоче "націоналізувати" нерухомість українців, які підтримують Україну

У Криму окупаційна влада оголосила про намір провести "націоналізацію" нерухомості тих українців, які підтримують Україну у війні з РФ.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов на нараді в Ялті заявив, що "100% такі рішення ухвалимо, з колегами з ФСБ ми ситуацію вивіряємо по всіх персонажах".

Він назвав українців, які підтримують свою державу у війні, "зрадниками".

Аксьонов додав, що "потенційні об'єкти, які вже виявлені, ми обмеження ввели, і вони нікуди від нас вже не підуть". Також він пригрозив "націоналізувати" Ялтинський ринок, якщо його власники не знизять "позамежної" торгову націнку на продукцію.

Очільник окупаційної ради Криму Володимир Константинов повідомив, що "націоналізація" також торкнеться власників кримських готелів. Він не уточнив прізвища бізнесменів та назви готелів.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що РФ готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення.