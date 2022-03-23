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"Спасибі ЗСУ", – Кім оприлюднив відео збитої ворожої ракети

Деталей він не повідомив.

Українські військові збили ворожу крилату ракету над Миколаївською областю.

Відео оприлюднив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ще 1. Спасибі ЗСУ", – написав Кім у своєму телеграм-каналі.

Ще одне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше повідомляли, що сьогодні Повітряні сили ЗСУ збили два ворожі літаки над Харківщиною.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, протягом минулої доби українські військові збили шість літаків противника, і наразі їхня загальна кількість становить 105. Це понад п'ять авіаційних полків, або окрема повітряна армія. 

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