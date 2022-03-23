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Українці після війни мріють про подорожі, професійний розвиток та домашніх улюбленців, - опитування

49% опитуваних роздумують, як отримати додаткову освіту чи нові знання, а 38% - освоїти нову професію.

Українці після війни мріють про подорожі, професійний розвиток та домашніх улюбленців, - опитування
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Плани на життя українців після війни з Росією в основному пов’язані із подорожами, які можна розуміти і як знайомство із своєю країною для тих, хто раніш емало їздив, а також - можливість відвідати рідних та друзів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", метою якого було дослідити, яким чином війна змінила звичне життя наших громадян.

Подорожувати країною після війни планують 55% українців.

"Це виглядає як бажання засвідчити своє ставлення та «обійняти» країну, цінність якої підвищилася разом з ціною, яку доводиться платити за те, що ми – громадяни України", - зазначається в повідоменні.

Професійний розвиток, нові знання - є другим дуже актуальними напрямком планів, бо попереду відновлення країни.

Наразі вже 49% опитуваних роздумують, як отримати додаткову освіту чи нові знання, а 38% - освоїти нову професію, 27% мріють після війни відкрити свою справу, 21% - піти на нову роботу

Зазначається, що під час війни дуже велике значення має можливість піклуватися про когось, тож 25% після війни хочуть завести домашнього улюбленця – так втілюється бажання піклуватися, отримувати теплі емоції та оточувати себе життям.

Майже всі опитувані хочуть або залишитися вдома або повернутися додому.

Щодо гендерних відмінностей, то більше хочуть подорожувати чоловіки, вони також розглядають можливість переїхати в інше місто, регіон або за кордон. Жінки ж більше прив’язані до місця та надають перевагу осілості.

Власну справу хочуть відкрити 31% чоловіків проти 23% жінок.

Плани тих, хто покинув своє місто відрізняються від тих, хто залишився. Ті, хто поїхав більше хочуть подорожувати країною. І суттєво більше хочуть отримати додаткову освіту чи нові знання (61% проти 47%), освоїти нову професію (51% проти 35%) та відкрити свою справу (40% проти 23%).

Нагадаємо, абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії.

Минулого року, згідно з опитуванням, третина українців реалізували більшість своїх планів.

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