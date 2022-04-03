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США надіслали в Україну 150 тонн медикаментів

Серед них: антибіотики, кровоспинні та протизапальні препарати.

США надіслали в Україну 150 тонн медикаментів
Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Благодійники зі США надіслали до України 150 тонн медикаментів і витратних матеріалів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Два літаки з медичною допомогою для України вже здійснили посадку в Польщі. Наразі ми розподіляємо гуманітарний вантаж і наземними шляхами доставлятимемо його на нашу територію. Частина вантажу вже в Україні. Цього разу ми отримали від наших партнерів не лише медикаменти, а й обладнання та автівку швидкої допомоги", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Гуманітарний вантаж складається з медикаментів, яких нині найбільше потребують українські лікарні. Серед них: антибіотики, кровоспинні та протизапальні препарати, хірургічний шовний матеріал, турнікети для зупинки кровотечі.

Гуманітарна допомога для України була зібрана лікарнями та благодійниками з різних штатів за підтримки Української медичної асоціації Північної Америки (UMANA).

Нагадаємо, що 31 березня литовський благодійний фонд Food for Ukraine доставив до Києва 28 вантажівок продуктів харчування для підтримки малозахищених верств населення. 

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