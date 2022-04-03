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Росіяни знищили в Ізюмі близько 80% житлових будинків

Вщент зруйновані й школи. 

Росіяни знищили в Ізюмі близько 80% житлових будинків
Ізюм після обстрілів Росією

Житлова забудова міста Ізюм, що на Харківщині, знищена російськими обстрілами приблизно на 80%.

Про це в інтервʼю "Укрінформ" повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

"І це не така руйнація, коли, наприклад, повилітали вікна й двері, – ні, «складалися» цілі під’їзди. Я не військовий, не знаю, якою зброєю завдаються такі удари. Були обстріли по школах – і лишилися тільки стіни, залишки «коробки»", – розповів він. 

Ізюм перебуває в ворожій блокаді з 6 березня. Російські війська постійно обстрілюють та намагаються штурмувати місто, забороняють пропускати гуманітарну допомогу для мирних. 

За підрахунками мерії, в Ізюмі та навколишніх Кам’янці, Сухій Кам’янці, Топальському заблоковано і потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб. 

"Вони потерпають від військових дій і перебувають у вкрай небезпечному становищі", – зазначив Мацокін.

Нагадаємо, Ізюм лишається найбільш гарячої точкою Харківщини. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що ворог хаотично обстрілює Ізюм, бо розуміє, що бій за Харків уже програв

"Довкола Ізюма зараз ведуться бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області", – вважає він. 

Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей. 

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