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2 квітня Повітряні сили знищили 2 літаки, вертоліт та 4 крилаті ракети

Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

2 квітня Повітряні сили знищили 2 літаки, вертоліт та 4 крилаті ракети
Фото: Держспецзв'язку

2 квітня Повітряні сили знищили 2 літаки, вертоліт і 4 крилаті ракети.

За попередню добу, 2 квітня, Повітряні сили Збройних сил України уразили вісім повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил

Зокрема, були знищені:

– 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);

– 1 вертоліт;

– 1 БпЛА (оперативно-тактичного рівня);

– 4 крилаті ракети.

«Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів», – зазначає Командування Повітряних сил. 

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали близько 17800 осіб. Також окупанти втратили 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, 100 РСЗВ, 54 засобів ППО. 

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