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Сьогодні продовжиться евакуація коридором Маріуполь-Запоріжжя і з Луганської області

10 автобусів чекатимуть під Бердянськом, ще сім спробують підʼїхати ближче до Маріуполя в супроводі МК Червоного хреста. 

Сьогодні продовжиться евакуація коридором Маріуполь-Запоріжжя і з Луганської області
Фото: ОПУ

В неділю продовжиться евакуація мирних мешканців гуманітарним коридором Маріуполь-Запоріжжя. Нині під Бердянськом чекають 17 автобусів, повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

10 автобусів призначені для евакуації маріупольців та бердянців. 

"Якщо автобуси не пропустять проїхати в місто, просимо людей вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть", – повідомила Верещук.

Решта сім автобусів намагатимуться проїхати ближче до Маріуполя в супроводі Міжнародного комітету Червоного хреста. 

"Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом. На сьогодні ми також плануємо евакуацію людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області. Щоб розпочати, чекаємо на припинення вогню з боку окупаційних військ", – додала вона. 

Нагадаємо, за вчора вдалося евакуювати 4 217 українців. Гуманітарними коридорами з Маріуполя і Бердянська за сьогодні на власному транспорті доїхали до Запоріжжя 1 263 людини. З них 765 – із Маріуполя та 498 – з міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

На Луганщині вдалося евакуювати 2 650 осіб із Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижнього.

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