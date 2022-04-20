Російські військові знищили архіви українського політика В’ячеслава Чорновола і дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.

Окрім того, втрачено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола, інформує Національна спілка журналістів.

Про знищення архівних матеріалів українських політв’язнів В’ячеслава Чорновола і Миколи Плахотнюка повідомив Богдан Плахотнюк, племінник Чорновола. Архіви знаходилися у родинному будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава, та Миколи Плахотнюка – у Лісовій Бучі, місцевості міста Буча.

"Знищене моє дитинство та юність... Знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола; знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама; знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху", – повідомив Богдан Плахотнюк у вівторок, 19 квітня, коли уперше зумів дістатися обійстя у Бучі.

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, публіцист, літературний критик. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-90-х років. 2000 року був посмертно удостоєний звання Герой України.

За офіційною версією, Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Києвом, коли його автомобіль зіткнувся з КамАЗом з причепом, що розвертався на шосе. Загинув також водій політика Євген Павлов, постраждав прессекретар.

Більшість друзів і син політика Тарас Чорновіл переконані, що це було політичне вбивство.

У червні 2010 року прокуратура Києва провела ексгумацію тіла Чорновола для повторної комісійної судово-медичної експертизи. У серпні 2011 року експертиза тіла Чорновола встановила, що він загинув унаслідок травм, отриманих у ДТП.

У квітні 2014 року Апеляційний суд Київської області повернув на дорозслідування справу про загибель Чорновола, скасувавши рішення Бориспільського міськрайонного суду про закриття справи.

У лютому 2017-го понад 300 народних депутатів попросили ГПУ активізувати розслідування загибелі Чорновола. Депутати заявили, що не вірять, що політик загинув у результаті нещасного випадку.

Торік у вересні колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що Чорновола вбили кастетом після ДТП.