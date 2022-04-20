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У РНБО нагадують: жодних згадок щодо локацій з пальним та нафтопродуктами

Це є стратегічною інформацією, яка може допомогти ворогові.

У РНБО нагадують: жодних згадок щодо локацій з пальним та нафтопродуктами
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: Макс Требухов

У мережі інтернет в жодному разі не можна поширювати локацію місць збереження пального та нафтопродуктів

Про це йдеться у звернені до представників ЗМІ та звичайних громадян Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів.Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, 18 квітня секретар РНБО закликав українців негайно покинути території, де починаються бойові дії.

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