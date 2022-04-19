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ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

Знищено 12 танків, одну артсистему, збито один літак Су-34, вертоліт Ка-52, чотири безпілотники та крилату ракету.

ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Пресцентр ЗСУ

Упродовж доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Так, українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Нагадаємо, 18 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

За даними РНБО, росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

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