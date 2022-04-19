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Зеленський:​ "Якби ми отримали всю зброю, якої потребуємо, ми б уже завершили цю війну"

Перевага українських військових у тактиці та в мудрості - очевидна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що, якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов'язок – допомогти захистити свободу та життя людей.

Про це він заявив у відеозверненні наприкінці 55-го дня нашої оборони від повномасштабної агресії Росії.

Зеленський зазначив, що зараз на території України та в прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів.

"Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати. Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, те, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської", - сказав президент.

"Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що в кожній розмові з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв'ю наголошує, що це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах.

"Якби ми отримали в перший тиждень війни те, що отримуємо зараз, користь для України й для свободи у Європі була б більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо просто зараз те, що в деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це допоможе врятувати життя тисяч, тисяч людей. Сподіваюся, партнери почують цю тезу і зрозуміють, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина оплатить озброєння, яке замовить Україна для боротьби з російськими окупантами.

Американський телеканал CNN з посиланням на представника Міноборони також повідомив, що  Штати працюють цілодобово, щоб доставити зброю Україні з "безпрецедентною" швидкістю. За його словами, раніше процес видачі дозволу на відправку озброєння з військових запасів США до інших країн, займав тижні або місяці. Однак, зараз це займає всього 48-72 години.

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