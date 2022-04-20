Що може зробити кожен, щоб наблизити перемогу: лайфхаки для цивільних

Багато спілкуюся з військовими та хлопцями з тероборони. Їхня загальна думка щодо людей, які залишаються у зоні потенційних бойових дій, така: якщо ви не працюєте або не задіяні у критичній інфраструктурі, краще евакуюватися . Залишаючись, ви ускладнюєте оборону та завдаєте клопоту волонтерам із забезпеченням їжею, медикаментами тощо. Іноді велика допомога ЗСУ – не стати заручником, жертвою або мішенню.

Якщо вирішили залишитися, будьте корисними. Допоможіть тим, хто не може подбати про себе: літнім людям, сусідам. Можна розвантажувати та розносити гуманітарку або допомагати комунальникам, яких у нас, у Харкові, називають «комунальним спецназом».

Для тих, хто поїхав. Не треба соромитися та відчувати провину.

По-перше, ви будете живі, а ваші рідні будуть у безпеці. Нам ще відбудовувати країну.

По-друге, є купа роботи задля перемоги.

Допомога та волонтерство.

Допомагайте людям, які вас прихистили. Допоможіть посадити город літнім сусідам та сім’ям наших захисників та захисниць.

Діліться шляхами, як виїхати, де розміститися. Діліться позитивною інформацією у групах.

Підтримуйте зв’язок з друзями та рідними. Просте питання «Як ти?» підносить настрій.

Міцний тил та відновлення економіки.

70% економіки Німеччини базується на роботі малого та середнього бізнесу. До війни в Україні частка малого бізнесу ледве сягала 30% ВВП. То чому зараз не збільшити її? Купуйте українське, користуйтеся послугами, споживайте, влаштовуйтесь на роботу, платіть податки. Відкривайте власну справу, залучайте знайомих до бізнесу. Забезпечуйте себе самі.

Міжнародний спротив.

Якщо ви за кордоном, виходьте на мітинги підтримки України. Приходьте до офісів компаній, які ще працюють в Росії.

Українські студенти Стенфордського Массачусетського університету створили веб-сайт dontfundwar.com, що відслідковує компанії, які продовжують вести бізнес в Росії і таким чином фінансують війну в Україні. На сайті є прості інструкції, які може виконати кожен з нас задля того, щоб ці компанії зупинили свою діяльність в РФ. Наприклад, можна долучитися до бойкоту компаній у соцмережах, організувати демонстрації або анонімно поділитися інформацією про інші компанії, які продовжують бізнес в РФ as usual.

Приєднуйтеся до ініціативи створення спеціального міжнародного трибуналу задля притягнення до відповідальності тих, хто розв’язав війну проти України. Для початку роботи треба зібрати 2 мільйони підписів з усього світу. Вже зібрано майже 1 763 000. Приєднуйтеся, підписуйте, розсилайте друзям це посилання.

Чудова ініціатива – звернутися до громадян інших країн із пропозицією перейменувати на честь України одну з вулиць в їхньому місті. Поширюйте це посилання серед своїх іноземних друзів і партнерів.

Інформаційний спротив.

Важливий фактор нашої перемоги — внутрішня дестабілізація в РФ та поширення правди про війну в Україні.

Підпишіться на телеграм-канал «Стоп-война», який створила команда видавництва «Ранок» спеціально для прориву інформаційної блокади. Діліться посиланням із знайомими у Беларусі та Росії. Також можна залишати лінки у відгуках на російських сайтах. Чим більше росіян знатиме правду, тим вища вірогідність зупинити війну якнайшвидше.

Щоденні завдання на інформаційному та кіберфронті:

Більше інформації шукайте у пам’ятці «Війна триває: як самоорганізуватися на місцях?»

Ми сильні. Ми переможемо.

Все буде Україна!