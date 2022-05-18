Чілдрен Кінофест-2022 оголосив програму

До конкурсної програми традиційно увійде сім фільмів.

9-й фестиваль кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест оголосив основну частину конкурсної програми.

Україну в конкурсній програмі фестивалю представляє пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке». Знятий за мотивами казки Сашка Лірника, фільм змальовує пригоди козака, який намагається вибратися з пекла. Картина відзначена Призом глядацьких симпатій Національної премії «Золота Дзиґа», а сценарій — Премією імені Лесі Українки.

Фото: надано Чілдрен Кінофест Кадр зі стрічки «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке»

Із дитячого конкурсу Берлінале до програми Чілдрен Кінофесту потрапила ще одна стрічка в жанрі фентезі — «Неллі Рапп — мисливиця на монстрів» (Швеція). Картина занурить юних глядачів і глядачок у захопливі пригоди головної героїні в маєтку, повному чудовиськ.

Фото: надано Чілдрен Кінофест Кадр зі стрічки «Неллі Рапп — мисливиця на монстрів»

Про подорож у часі й порятунок світу від екологічної катастрофи розповість фантастичний фільм «Місія Нови». На найбільшому міжнародному кінофестивалі для дітей Cinekid (Нідерланди) ця стрічка стала справжнім хітом, здобувши перемогу в чотирьох номінаціях.

Фото: надано Чілдрен Кінофест Кадр зі стрічки «Місія Нови»

Також у програму увійшли комедії: австрійсько-німецька стрічка «Францові історії» та «Мій тато — сосиска» спільного виробництва Бельгії, Нідерландів і Німеччини.

Фото: надано Чілдрен Кінофест Кадр зі стрічки «Францові історії»

Ще два фільми будуть оголошені згодом — загалом конкурсна програма складатиметься із семи картин.

Фото: надано Чілдрен Кінофест Кадр зі стрічки «Мій тато — сосиска»

Поза конкурсом юні глядачі та глядачки ознайомляться з класикою анімації — Чілдрен Кінофест покаже спеціальну добірку епізодів «Крота» до 65-річчя знаменитого чеського мультсеріалу.

Фото: надано Чілдрен Кінофест Кадр з мультсеріалу «Кріт»

За традицією на фестивалі продемонструють і минулорічного переможця — пригодницьку стрічку «Полі» спільного виробництва Франції та Бельгії. Картина розповідає про пригоди двох друзів — дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі.

Ушосте в межах Чілдрен Кінофесту відбудеться Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Прийом робіт до участі завершується 18 травня.

Нагадаємо, 9-й Чілдрен Кінофест відбудеться онлайн з 3 до 12 червня. Подивитися фільми з програми можна буде на сайті фестивалю на території України, а також Польщі — країни, яка від початку російського вторгнення прийняла найбільше тимчасово переміщених українців. Перегляд фільмів традиційно буде безкоштовним. Переможця фестивалю визначать глядацьким голосуванням.