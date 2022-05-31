Починається трансляція концерту відкриття Odessa Classics

Розпочинаємо трансляцію VІІІ Міжнародного музичного фестивалю Odessa Classics, який проходить цьогоріч у Естонії.

О 19:00 розпочинається виступ Естонського національного симфонічного оркестру разом із Даніелем Гоупом (скрипка) і президентом фестивалю Олексієм Ботвіновим (фортепіано). Диригує Оларі Етц. У програмі - музика Арво Пярта, Бенджаміна Бріттена, Вольфганга Амадея Моцарта, Валентина Сильвестрова.

LB.ua щодня транслюватиме для української аудиторії всі естонські концерти фестивалю, що проходитимуть 31 травня - 3 червня. Посилання на трансляцію з'являтимуться на сайті о 19:00.

Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль Odessa Classics перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, в Тарту і Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. Після Естонії фестиваль поїде в Грецію, він відбудеться 9-13 червня в Салоніках.