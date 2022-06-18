Джонсон пропонує провести Євробачення-2023 в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 18 червня заявив, що Україна може і повинна приймати Євробачення 2023 року.

Він сказав про це після того, як організатори музичного конкурсу заявили, що хочуть провести його у Британії через масштабну війну, яку Росія почала в Україні, інформує Радіо Свобода.

«Звичайно, я б хотів, щоб конкурс відбувся в цій країні, але факт у тому, що вони перемогли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть його провести, і я вважаю, що вони повинні його провести», – сказав Джонсон журналістам, повернувшись до Британії після візиту до Києва.

«Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього, – додав він. – Ще є рік, до початку пісенного конкурсу «Євробачення» все буде добре, і я сподіваюся, що українці його отримають».

Нагадаємо, Європейська мовна спілка вирішила, що пісенне шоу "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні, а у Великій Британії, яка отримала друге місце на конкурсі цього року.