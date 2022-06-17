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Головне завдання для України та її партнерів – захистити українців від російських ракет, – Зеленський

Рух у цьому напрямку розпочато.

Головне завдання для України та її партнерів – захистити українців від російських ракет, – Зеленський
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

На сьогоднішній зустрічі президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорювали ситуацію на передовій, постачання важкої зброї та забезпечення протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє ОП.

“Обговорювалися передусім дві важливі речі – оборона та безпека. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій: на сході, на півдні нашої держави. Я вдячний за розуміння наших збройних потреб. Це також дуже важливо”, – зазначив президент.

Також говорили про необхідність збільшити постачання важкої зброї та забезпечення протиповітряної оборони для України.

“Головне сьогодні – забезпечити протиповітряну оборону. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, для всієї території України. Більшість ракетних ударів ведеться армією РФ по звичайних людях, по цивільній інфраструктурі”, – заявив Володимир Зеленський.

Окрім того, політики розглянули підсумки зустрічі “Рамштайн-3”. Також мова йшла про потребу України в економічній і фінансовій підтримці, про дефіцит пального та підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Торкнулися питання посилення санкцій проти Росії та відповідальності РФ за спровоковану нею продовольчу кризу у світі.

Політики також обговорили відбудову України після війни. Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за “шефство на Києвом та Київською областю, яке взяла на себе Велика Британія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні перебуває з візитом у Києві. Це його другий візит з початку збройної агресії РФ проти України.

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