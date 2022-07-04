​Наразі немає загрози наступу з Білорусі, але плацдарм для Росії залишається, – МВС

Навчання на території Білорусі не несуть загрози Україні. Ситуація знаходиться під контролем. Хоча Росія може використати Білорусь для нового наступу в майбутньому.
Про це на брифінгу повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент LB.ua.
"Найближчим часом ніякого наступу зі сторони Білорусі не має бути й не буде. Станом на зараз немає сконцентрованих військ РФ. Там насправді переважна більшість – це персонал, що обслуговує військових РФ. Хоча плацдарм Білорусі для можливого наступу залишається. Саме як плацдарм РФ у майбутньому", – заявив він.
За його словами, військові навчання у Білорусі не несуть серйозної загрози для України.
"По одній простій причині: коли розсилаються повістки, люди приходять у частини, а потім їх відразу відпускають. Тому поки що про загрозу зі сторони Білорусі ми не можемо говорити".
Денисенко вважає, що останні заяви Олександра Лукашенка про "єдину армію з Росією" та участь у спецоперації пов'язані з його страхом.
"Виглядає так, що Лукашенко щось пообіцяв Путіну, але він продовжує «петляти». Найбільш вірогідний варіант полягає не в участі Білорусі, а в плацдармі для можливого наступного наступу зі сторони РФ. Але ми постійно за цим слідкуємо. Якихось загроз зі сторони Білорусі на цей момент не існує", –наголосив радник голови МВС.
Нагадаємо, в Білорусі продовжили терміни мобілізаційних навчань до 9 липня. Лукашенко заявляє, що Білорусь "намагаються втягнути у війну" в Україні, але армія нападати не збирається. Водночас він погрожує відповіддю в разі ударів.
Лукашенко також заявив про "єдину армію з Росією".
За даними української розвідки, у Білорусі на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів місцевих збройних сил. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак зараз прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний. Тому через загрозу проникнення ДРГ з Білорусі в Україні посилили блокпости.