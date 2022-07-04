​Наразі немає загрози наступу з Білорусі, але плацдарм для Росії залишається, – МВС

"Виглядає так, що Лукашенко щось пообіцяв Путіну, але він продовжує «петляти»".

Навчання на території Білорусі не несуть загрози Україні. Ситуація знаходиться під контролем. Хоча Росія може використати Білорусь для нового наступу в майбутньому.

Про це на брифінгу повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент LB.ua.

"Найближчим часом ніякого наступу зі сторони Білорусі не має бути й не буде. Станом на зараз немає сконцентрованих військ РФ. Там насправді переважна більшість – це персонал, що обслуговує військових РФ. Хоча плацдарм Білорусі для можливого наступу залишається. Саме як плацдарм РФ у майбутньому", – заявив він.

За його словами, військові навчання у Білорусі не несуть серйозної загрози для України.

"По одній простій причині: коли розсилаються повістки, люди приходять у частини, а потім їх відразу відпускають. Тому поки що про загрозу зі сторони Білорусі ми не можемо говорити".

Денисенко вважає, що останні заяви Олександра Лукашенка про "єдину армію з Росією" та участь у спецоперації пов'язані з його страхом.

"Виглядає так, що Лукашенко щось пообіцяв Путіну, але він продовжує «петляти». Найбільш вірогідний варіант полягає не в участі Білорусі, а в плацдармі для можливого наступного наступу зі сторони РФ. Але ми постійно за цим слідкуємо. Якихось загроз зі сторони Білорусі на цей момент не існує", –наголосив радник голови МВС.

Нагадаємо, в Білорусі продовжили терміни мобілізаційних навчань до 9 липня. Лукашенко заявляє, що Білорусь "намагаються втягнути у війну" в Україні, але армія нападати не збирається. Водночас він погрожує відповіддю в разі ударів.

Лукашенко також заявив про "єдину армію з Росією".

За даними української розвідки, у Білорусі на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів місцевих збройних сил. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак зараз прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний. Тому через загрозу проникнення ДРГ з Білорусі в Україні посилили блокпости.