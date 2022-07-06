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Рашисти перетворюють ЗАЕС на військову базу, - WSJ

Старші технічні спеціалісти "Росатому" влаштували собі базу в бункері під станцією, який перебуває під охороною.

Рашисти перетворюють ЗАЕС на військову базу, - WSJ
Фото: Енергоатом

Російська загарбники перетворюють окуповану ними Запорізьку АЕС на фактично військову базу, пише The Wall Street Journal.

На території станції, за словами працівників ЗАЕС, перебуває понад півтисячі рашистів. Тут вони розгорнули важку артилерію і встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, яке охолоджує 6 реакторів.

В той же час українська армія утримує населені пункти на протилежному березі водосховища, але не має змоги атакувати АЕС через ризик боїв біля ядерних реакторів.

Окупанти мають можливість постачати на ЗАЕС зброю. У червні, приміром, на території станції розмістили РСЗВ "Смерч", а ще "гради", танки і бронетранспортери.

Біля заводу - траншеї. А старші технічні спеціалісти "Росатому" влаштували свою базу в бункері під станцією, який перебуває під охороною.

В Міноборони України повідомили - навіть якщо буде можливість відбити атомну електростанцію, то доведеться зосередитися на контрнаступі на Харків та Херсон. Штурмувати АЕС не будуть. Єдиний вихід - оточити станцію, захопити прилеглі населені пункти і вимагати від окупантів покинути ЗАЕС.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Енергодара повідомив, що росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС. Вони збираються звинуватити працівників у зберіганні зброї на станції. Згодом стадо відомо, що окупанти піддають тортурам співробітників об'єкта, щоб змусити їх осушити охолоджувальні басейни.

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