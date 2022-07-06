У справі про рекордний хабар від Злочевського обвинуваченому зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд на засіданні 5 липня по справі про рекордний хабар колишнього міністра екології Миколи Злочевського – спробу за 6 мільйонів доларів підкупити керівництво антикорупційних органів – змінив запобіжний захід відстороненому з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколі Ільяшенку. Суд зменшив розмір застави до 30 мільйонів гривень.

Про це інформує кореспондент LB.ua Катерина Петренко із приміщення суду.

До цього Ільяшенко був під заставою у майже 34 мільйони гривень. Адвокати просили зменшити суму до 10 мільйонів гривень. Захист обґрунтовував це зразковою процесуальною поведінкою обвинувачуваного, а також тим, що прокурор не продовжив обов’язки, а, отже, нібито немає жодних ризиків.

Фото: Катерина Петренко Судді у справі

"Великі труднощі в мого заставодавця. Російський снаряд потрапив у його фірму. Також він фінансово утримує працівників, які за кордоном", – додав Ільяшенко.

Натомість, прокурор САП Ігор Гарванко пояснив, що ризики все ж таки є. З його слів, обов’язки не продовжили, щоб обвинувачений міг зберегти своє життя у воєнний час та не отримувати дозволи для пересування Україною. Та і доказів збитків для заставодавця суду не надали.

Фото: Катерина Петренко Учасники справи

Важливо, що ВАКС вирішив повторно допитати експерта, оскільки сторона захисту заявила про нібито неякісні висновки експертизи. Допит відбудеться після дослідження доказів, здобутих внаслідок негласних слідчих розшукових дій. Наразі продовжується стадія дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

Адвокати запевняють, що детективи НАБУ намагалися отримати експериментальні зразки голосу Миколи Ільяшенка, але без його згоди протиправно витребували аудіозаписи судових засідань та без залучення фахівців ідентифікували фігуранта як особу, якій належать вільні зразки голосу.

На думку адвокатів, ці факти мав встановлювати експерт, а не детектив. Отже, висновок експерта згодом отримали неналежний, бо він базується на хибних висновках слідчого. Між іншим, адвокати запевняють, що і друкований протокол засідання не відповідає аудіозапису.

Експертиза також вийшла за межі предмету дослідження, вважає адвокат колишнього директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічі Ярослав Білявський. На його думку, експерт не мав право робити висновки щодо текстового документу, а повинен був лише відповісти, чи належать окремі фрази певним особам.

Експертиза вилучених 5 мільйонів доларів теж не сподобалась захисникам. Вони вважають, що експерти не все зробили правильно –неналежно дослідили банкноти та не врахували їхні ключові ознаки. Захист просить про повторне призначення експертизи.

Разом з тим, адвокати вчергове заявили, що кримінальне провадження щодо їхніх клієнтів базується на “провокаційних діях” органів слідства.

“Провадження мало незрозумілу прихильність сторони обвинувачення. Це все акторський план, тому треба було справу реалізовувати якомога скоріше. Не було мотиву для хабара, бо провадження щодо Злочевського було процесуально неспроможне”, – звинувачувала прокуратуру адвокатка Ольга Терефенко.

Також суд дослідив кілька томів, серед яких – протоколи оглядів речей та протоколи обшуків, листування в соцмережі Signal Злочевського, Ільяшенка, Мазурової, які, на думку слідства, підтверджували факт скоєння кримінального злочину та обговорення стратегії подальшої поведінки в провадженні. Важливо, у суді продемонстрували відео обшуку автомобіля Volkswagen на одній з парковок столиці, де знайшли знамениті гроші та їх вилучили.

Нагадаємо, це справа про найбільший хабар в історії України.

12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт спроби передачі хабара керівництву бюро та керівнику САП Назару Холодницькому у розмірі $6 млн. За версією слідства, хабар давали за закриття справи проти ексміністра екології Злочевського про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банк. Злочевський був міністром часів Віктора Януковича.

Тоді затримали трьох людей. Миколу Ільяшенко – як особу, що підозрюється у безпосередній участі в закритті справи. Другий підозрюваний – Андрій Кіча, якого називали директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є Микола Злочевський. Третя фігурантка справи – колишню керівниця одного з департаментів ДФС України Олену Мазурова. Вона визнала провину за ч. 4 ст. 369 КК України, домовилася про угоду зі слідством і отримала умовний строк.

В липні 2020 року підозру отримав сам Злочевський. У квітні 2022 року 6 млн застави за Злочевського перерахували на потреби армії.