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Росіяни випалюють фосфорними бомбами пшеничні поля

Загарбники активізувались в останні дні.

Росіяни випалюють фосфорними бомбами пшеничні поля
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Російські окупанти використовують фосфорні бомби на території Запорізької області проти полів зі пшеницею.

Про це повідомили у Пологівській громаді Запорізької області.

“У нашому регіоні російські окупанти незаконно використовують заборонені всіма міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси”, - йдеться у повідомленні 

Як уточнюється, за інформацією військових, окупанти почали активно знищувати українські поля напередодні жнив. 

Нагадаємо, за сьогодні, 6 липня, російські окупанти вже шість разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

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