Росіяни випалюють фосфорними бомбами пшеничні поля

Російські окупанти використовують фосфорні бомби на території Запорізької області проти полів зі пшеницею.

Про це повідомили у Пологівській громаді Запорізької області.

“У нашому регіоні російські окупанти незаконно використовують заборонені всіма міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси”, - йдеться у повідомленні

Як уточнюється, за інформацією військових, окупанти почали активно знищувати українські поля напередодні жнив.

Нагадаємо, за сьогодні, 6 липня, російські окупанти вже шість разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.