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Росіяни обстрілювали Сумщину за допомогою ракет, артилерії та безпілотників, - Живицький

Також були зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї.

Росіяни обстрілювали Сумщину за допомогою ракет, артилерії та безпілотників, - Живицький
Фото: Запорізька ОВА

Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників”, - повідомив Живицький.

Він зазначив, що у Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.

Крім того, по Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській  громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу, пробито цегляну стіну приватного будинку.

Нагадаємо, вчора, 5 липня, російські загарбники обстріляли на території Сумської області п'ять прикордонних громад.

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