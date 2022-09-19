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В Японії від тайфуну загинули двоє людей

Щонайменше 87 отримали поранення, одна особа зникла. 

В Японії від тайфуну загинули двоє людей
Фото: Kyodo

У Японії через тайфун "Нанмадол" загинули щонайменше двоє людей, 87 отримали поранення. Ураган приніс люті вітри та рекордні опади, пише Reuters.

Це один із найпотужніших штормів за останні кілька років у країні. Негода порушила курсування транспорту, а деякі підприємства були змушені зупинити роботу.

Премʼєр Фуміо Кісіда відклав виліт до Нью-Йорка.

"Я відклав свій запланований візит на сьогодні, щоб оцінити збитки, завдані тайфуном, і вжити всіх можливих заходів для відновлення. Якщо дозволять обставини, я поїду завтра вранці", – сказав він.

Фото: Kyodo

"Нанмадол" – 14-й за сезон тайфун. Спершу він налетів на берег біля міста Кагосіма, потім вирував на західному острові Кюсю і зрештою дістався до Хонсю в понеділок. 

Річка в префектурі Міядзакі вийшла з берегів і затопила поля та дороги, підтопила будівлі. 

Фото: Kyodo

Одна з жертв тайфуну загинула в затопленому по дах авто, інша – внаслідок зсуву. Ще одна людина залишається зниклою безвісти. 

Понад 340 000 домогосподарств – без електропостачання. 

Нагадаємо, що негода вирує і на іншому боці Землі. Потужний ураган спричинив повне знеструмлення Пуерто-Ріко учора, а сьогодні він дістався Домінікани. 

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