У Київській області внаслідок вчорашньої ракетної атаки зруйновано більше 15 будинків

Унаслідок вчорашньої російської ракетної атаки в одній тільки Київській області зруйновано понад 15 житлових будинки і два нежитлових приміщення. Враження зафіксовані в щонайменше трьох районах.

Правоохоронці виявили частини ворожих снарядів, зкорема, в полях і лісах. Про це повідомили на сторінці поліції Київської області в фейсбук.

"Вирву і уламки ракети окупантів виявили наші поліцейські поряд з одним із населених пунктів Київської області. Частини смертельної зброї знайшли на полі. Завдяки силам протиповітряної оборони вдається дати гідну відсіч ворогу", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На щастя, потерпілих та загиблих на територіях громад немає.

Нагадаємо, що уламки ракети вчора влучили і в будинок у Київській області. Було пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття.