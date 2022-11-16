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У Херсоні скоротили комендантську годину

Вона діятиме з 19:00 до 06:30.

У Херсоні скоротили комендантську годину
Фото: EPA/UPG

З 16 листопада у Херсонській громаді змінюють час комендантської години.

Про це повідомила пресслужба міськради в Telegram.

"На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година - з 16 листопада 2022 року до окремого наказу діятиме комендантська година з 19:00 до 06:30 години", - йдеться в повідомленні.

У цей час жителям громади заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

В ОВА пояснили, що час комендантської години змінено для здійснення стабілізаційних заходів на деокупованій території, зокрема, - розмінування території та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення громади.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Хрерсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

12 листопада в місті запровадили подовжену комендантську годину - з 17:00 до 08:00.

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