Більшості абонентів повернули електроенергію після вчорашніх ракетних ударів, – Зеленський

Станом на ранок електроенергію повернули більшості абонентів, в яких вона була відключена внаслідок учорашніх російських ударів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Всю ніч працювали наші енергетики, ДСНСники. Я їм дякую. Хочу, щоб ви знали, що ви для нас – не "абоненти", ви для нас люди. Ми точно всіх ворогів переможемо", – наголосив він.

Президент побажав українцям нормального дня, без ракет.

За даними заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, у Волинській області без електрики лишаються 45 000 споживачів, у Львівській області – 5%, у Тернопільській – близько 90 000 споживачів, у Харківській – теж 90 тисяч, у Хмельницькій – 105 000. Роботи з відновлення також тривають у Житомирській і Сумській областях. Решта областей заживлені повністю.

Унаслідок учорашніх російських ударів по всій країні без електропостачання залишилися 7 млн абонентів, тобто адрес, тож кількість людей була ще вищою. Ворог випустив понад 90 ракет, з них більше 70 було збито.

Влучання було зафіксовано в 15 обʼєктах інфраструктури.