"Транспортування виявилося небезпечним - захищаючись, комахи покусали своїх рятівників, але все закінчилося добре".

Зоозахисники евакуювали вулики з бджолами з Харківщини, звільненої від російських окупантів.

Про це повідомила організація UAnimals.

"Ці бджоли пережили окупацію під Ізюмом. Вони могли би багато про що розповісти, але є лише безмовними свідками війни. Після обстрілів вціліло лише 13 вуликів, які вдалося нашій героїчній трійці волонтерів Олені, Івану та Барону вивезти до Львівщини, куди навесні виїхали власники бджіл. Село було не до кінця ще розміноване, тож з евакуацією допомагали ДСНС міста Ізюм", - йдеться в повідомленні.

Фото: UAnimals

Будинок родини - власників бджіл було знищено снарядом. Цей же дім у свій час збудував їхній дідусь (якому і належали колись вулики), який пережив концтабір у Німеччині. Його інший будинок було зруйновано під час Другої світової війни. А новий росіяни знищили зараз.

Сам власник бджіл помер 10 років тому і не бачив, як його все господарство зруйнували окупанти, а його онуку та правнуку довелося виїхати.

Фото: UAnimals

"Транспортування бджіл виявилося небезпечним - захищаючись, вони покусали своїх рятівників, але все закінчилося добре. Комахи цілі та неушкоджені перезимують у Львівській області, а вже навесні справу свого діда продовжить онук на новому місці",- зазначили в UAnimals.

Фото: UAnimals

Нагадаємо, на початку листопада організація UAnimals запустила міжнародну інформаційну кампанію із закликом покарати Росію за екологічні злочини під час війни.