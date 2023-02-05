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Шольц заявив про консенсус з Україною не використовувати західну зброю по території Росії

Канцлер ФРН додав, що заяви президента РФ про те, що "німецькі танки знову загрожують Росії", є частиною "серії заумних історичних порівнянь, які він використовує, аби виправдати свій напад на Україну".

Шольц заявив про консенсус з Україною не використовувати західну зброю по території Росії
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна погодилася не використовувати надану західними союзниками зброю по території Росії. У інтервʼю Bild am Sonntag він зазначив, що з приводу домовленості не атакувати російську територію "є консенсус".

Шольц додав, що заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що "німецькі танки знову загрожують Росії", є частиною "серії заумних історичних порівнянь, які він використовує, аби виправдати свій напад на Україну".

"Ніщо не може виправдати цю війну", – сказав він. 

Канцлер зауважив, що Німеччина разом із союзниками передає українцям бойові танки, щоб вони могли захищатися, і що кожна партія зброї ретельно зважувалася з союзниками, насамперед – США. На його думку, такий спільний підхід запобігає ескалації війни.

Нагадаємо, у грудні на двох російських військових аеродромах відбулися вибухи. Внаслідок них пошкоджень зазнали ворожі літаки, що застосовувалися для ударів по українцях. За даними західних медіа, для цих атак використовувалися радянські безпілотники, модернізовані в Україні.

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