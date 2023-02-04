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Сунак пообіцяв посприяти якнайшвидшому надходженню британської техніки на фронт в Україні

У рамках цих зусиль українські військові цього тижня вже почали навчання на танках Challenger 2 у Великобританії. 

Сунак пообіцяв посприяти якнайшвидшому надходженню британської техніки на фронт в Україні
Українські танкісти тренуються керувати Challenger 2 у Великій Британії
Фото: Twitter/Ministry of Defence

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському посприяти якнайшвидшому надходженні британської техніки на фронт в Україні.

Про це повідомив офіс глави британського уряду.

“Лідери обговорили ситуацію в Україні, і прем’єр-міністр сказав, що він зосереджений на тому, щоб оборонна військова техніка Великобританії якомога швидше досягла лінії фронту. У рамках цих зусиль українські військові цього тижня вже почали навчання на танках Challenger 2 у Великобританії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидва лідери погодилися у важливості прискорення надання допомоги Україні міжнародними партнерами. 

Лідери погодилися, що найбільшою зброєю в арсеналі України є колективна міжнародна єдність на підтримку України.

Прем’єр-міністр сказав, що минулого тижня зустрічався з українськими військовими, які тренувалися у Великій Британії, і був надихнутий їхньою мужністю та історіями їхніх близьких удома. Він додав, що вони віддали належне сильному лідерству президента Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно британське Міноборони показало, як танкісти ЗСУ освоювали Challenger 2. У відомстві наголосили, що Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію.

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