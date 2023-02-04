Через втрати росіяни залучають до бойових дій засуджених жінок, - Генштаб

Через втрати росіяни залучають до бойових дій засуджених жінок.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Ворог з метою поповнення втрат в живій силі намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області”, - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що їх направлено на територію РФ для проходження підготовки.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що цього тижня окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, але завдяки стійкості українських воїнів окупанти успіху не досягли.