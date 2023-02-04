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Через втрати росіяни залучають до бойових дій засуджених жінок, - Генштаб

Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне Донецької області. 

Через втрати росіяни залучають до бойових дій засуджених жінок, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: glavnoe.ua

Через втрати росіяни залучають до бойових дій засуджених жінок. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Ворог з метою поповнення втрат в живій силі намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області”, - йдеться в повідомленні. 

Також відомо, що їх направлено на територію РФ для проходження підготовки.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що цього тижня окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, але завдяки стійкості українських воїнів окупанти успіху не досягли.

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