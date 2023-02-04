Цього тижня окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, - Маляр

Але завдяки стійкості українських воїнів успіху не досягли.

Цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку”, - написала Ганна Маляр.

Вона зазначила що завдяки стійкості українських воїнів окупанти успіху не досягли.

Нагадаємо, ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.