Цього тижня окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, - Маляр

Цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку”, - написала Ганна Маляр.
Вона зазначила що завдяки стійкості українських воїнів окупанти успіху не досягли.
Нагадаємо, ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Також повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.