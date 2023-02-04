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Цього тижня окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, - Маляр

Але завдяки стійкості українських воїнів успіху не досягли.

Цього тижня окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута, - Маляр
Фото: EPA/UPG

Цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку”, - написала Ганна Маляр.

Вона зазначила що завдяки стійкості українських воїнів окупанти успіху не досягли.

Нагадаємо, ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

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