Активісти руху спротиву “Жовта стрічка” створили чат-бот для мешканців окупованих територій

До нього вже приєдналось 5 тисяч осіб.

Активісти громадського руху спротиву окупації “Жовта стрічка” створили чат-бот у Telegram для мешканців окупованих територій.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Завдяки чат-боту “Разом” кожен мешканець тимчасово окупованих територій може приєднатись до руху. Бот дозволяє отримувати листівки, завдання, приклади графіті та рекомендації щодо безпеки. Запустити чат-бот можна за посиланням”, – зазначено у повідомленні.

До нього вже приєдналось 5 тисяч осіб.

У Центрі нацспротиву нагадали, що на його сайті є розділ з практичними порадами щодо методів ненасильницького спротиву.

Зазначимо, активісти руху продовжують “бомбити” вулиці тимчасово окупованих територій листівками та українською символікою. Напередодні вони поширили нові плакати з закликом ігнорувати паспортизацію ворога у Мелітополі.