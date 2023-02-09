Російські війська розпочали черговий великий наступ у Луганській області, – ISW

Але його успіх не безумовним чи визначеним і може призвести до остаточної кульмінації ініціативи РФ.

Російські війська відновили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області.

Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW) за 8 січня.

“Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня, і російські джерела широко повідомляють, що регулярні російські війська атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків-Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної”, – йдеться у повідомленні.

Зйомки бойових дій із геолокацією підтвердили досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватового.

Крім того, схоже, російське військове командування повністю залучило частини кількох регулярних дивізій до рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна, як раніше повідомляв ISW.

Підрозділи кількох полків 144-ї та 3-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) і полк 90-ї танкової дивізії (Центральний військовий округ), підтримані частинами 76-ї повітряно-десантної дивізії та невизначених підрозділів Південного військового округу, ведуть наступальні дії по всій лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, наступають проти української оборони.

Залучення значних елементів як мінімум трьох великих російських дивізій до наступальних операцій на цій ділянці вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили досі не дозволяють російським військам досягти значних успіхів.

Російський наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу. Російське командування поки що не направило підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу), яку в січні після дислокації в Білорусі перекинули в Луганську область.

“Російські війська поступово переходять у наступ, але його успіх не безумовним чи визначеним. У той час як російські сили в Луганській області зараз мають ініціативу (у тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), повне залучення цих сил може призвести до їхньої остаточної кульмінації на ділянці Сватово-Кременна. лінії, не досягнувши своєї мети із захоплення всієї Луганської та Донецької областей”, – зазначили в ISW.

Ця кульмінація, найімовірніше, надасть українським силам вікно можливостей для власного контрнаступу.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники можуть почати атакувати на трьох напрямках у Луганській області – Сватове, Кремінна, Білогорівка, проте ЗСУ до цього готові.