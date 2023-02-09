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Москва готується до нових наступів, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО не бачить ознак готовності Росії до миру. 

Москва готується до нових наступів, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить ознак підготовки Росії до миру. На спільній пресконференції із державним секретарем США Ентоні Блінкеном він сказав, що Москва, навпаки, готується до нових наступів. 

Столтенберг сказав, що Путін, який розпочав цю війну, може закінчити її хоч сьогодні, вивівши свою армію з України та сівши за стіл переговорів.

"Але ми не бачимо ознак, що Росія готова до миру. Навпаки, Москва готується до нових наступів. Тож ми повинні продовжувати забезпечувати Україну озброєнням, яке їй потрібно, аби відвоювати свої території і запанувати як суверенна, незалежна нація", – сказав він. 

Він додав, що якщо Путін переможе, це буде трагедією для України, "але це також буде небезпечно для всіх нас", оскільки це надішле чіткий сигнал іншим авторитарним режимам, що вони можуть використовувати силу для досягнення своїх цілей. Генеральний секретар зазначив, що "Пекін уважно спостерігає і отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення". 

Нагадаємо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілов, Росія може почати наступ не лише на Запорізькому, а й на Харківському напрямках. Не виключається, що вона спробує досягти успіхів до річниці повномасштабного вторгнення. 

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