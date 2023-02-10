Українці з 14 років можуть оформити у Польщі ID-картку

Українці з 14 років можуть вперше оформити ID-картку в Польщі, про це нагадали у Державній міграційній службі.

“У відокремлених підрозділах ДП "Документ" у Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку”, – повідомили у МВС.

Для цього необхідно звернутися до одного з підрозділів у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві з пакетом документів.

До цього пакету входить:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох з батьків;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

“Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання – під час оформлення паспорта може за бажанням подати запит на отримання РНОКПП з подальшим відображенням у паспорті”, – йдеться у повідомленні.

Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку “живої черги”.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі слід мати смартфон та банківську картку або її реквізити (оплата готівкою наразі недоступна).

ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів. Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, обов’язкова.

У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру “Паспортний сервіс”, готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.

Нагадаємо, у Польщі українське посвідчення водія буде дійсне до 31 грудня 2023 року. Крім того, українці можуть до цього вільно пересуватись територією Польщі без виїзду до України.