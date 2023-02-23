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​У Харкові збудують два мікрорайони для містян, які втратили житло через російські обстріли

Наразі в місті відновленню не підлягають 500 будинків.

​У Харкові збудують два мікрорайони для містян, які втратили житло через російські обстріли
Харків
Фото: EPA/UPG

У Харкові збудують два нові мікрорайони для містян, які втратили житло через російські обстріли.

Про це повідомила пресслужба мерії.

Зазначається, що зруйновані  будинки почнуть розбирати одразу після завершення всіх необхідних процедур.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в місті відновленню не підлягають 500 будинків.

"Будуватимемо нові будинки, школи, дитсадки. На нас чекає дуже важка робота, але ми впораємося. Щодо розбирання пошкоджених будинків - зволікати не будемо. Але ми повинні пройти усі процедурні моменти. Дуже хочу, щоб це було навесні", - сказав Терехов.

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Також мер повідомив, що у місті зараз планують будівництво двох мікрорайонів загальною площею 700 га. Один з них буде розташований в районі ст. м. "Барабашово", інший - на поки що незабудованих земельних ділянках Північної Салтівки.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Харків та область з початку повномасштабного вторгнення.

Держване бюро розслідувань наразі вже ідентифікувало 46 російських артилеристів, які обстрілювали місто.

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