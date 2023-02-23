Головне за ніч. Четвер, 23 лютого

Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 23 лютого, ухвалить резолюцію щодо річниці вторгнення Росії в Україну.

“Нас повністю задовольняє текст проєкту резолюції з нагоди трагічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яку Росія намагається зірвати всіма силами”, – заявив журналістам в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Документ головним чином вимагатиме від Російської Федерації повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення Формули миру Президента Зеленського.

“Ведеться жорстка кулуарна боротьба, але, незважаючи на потуги Росії та її сателітів, які намагаються протидіяти ухваленню резолюції шляхом внесення поправок, використовуючи усі наявні процесуальні інструменти, ми впевнені, що українську резолюцію завтра буде успішно проголосовано”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Проєкт називається “Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні”. Запропонована резолюція є ширшою та менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який оголосив президент України Володимир Зеленський на листопадовому саміті G20 найбільших економік.

У п'ятницю, 24 лютого, відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено згодом.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Ворог завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 145 850 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія готує провокації до річниці повномасштабного вторгнення, ймовірно, з метою звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності.

Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України, повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", – йдеться у повідомленні.

Країни Європейського Союзу в середу не досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії і запланували додаткові переговори.

“Є кілька невирішених питань, зокрема щодо гуми та зобов'язань щодо звітності”, – зазначило джерело Reuters.

Додаткові переговори між представниками країн-членів ЄС у Брюсселі мають відбутися в четвер у другій половині дня.

“Ми як і раніше впевнені, що угода буде швидко досягнута завтра”, – сказав інший дипломат ЄС, додавши, що потім вона буде офіційно схвалена в п’ятницю.

Загалом санкції проти Росії будуть найжорсткішими, які коли-небудь запроваджував блок. Десятий пакет включає обмеження торгівлі на суму понад 10 мільярдів євро, зокрема заборону на імпорт ЄС російського каучуку. Також забороняється експорт ЄС до Росії технічного обладнання та запчастин, які Москва може використовувати на полі бою.

Докладніше – в нашій новині.

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Російської спілки журналістів.

Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.

“Міжнародна федерація журналістів – це організація, заснована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на окупованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками”, – сказав президент федерації Домінік Прадалі.

Він підкреслив, що організація продовжуватиме виявляти солідарність з двома українськими філіями та співпрацювати з чотирма філіями, які оголосили про вихід із членства в МФЖ.

Водночас, за словами Прадалі, МФЖ “терміново необхідно знайти способи продовжувати підтримувати тих незалежних журналістів у Росії та за її межами, які перебувають у зоні ризику або потребують допомоги”.

Міжнародна федерація журналістів заснована в Брюсселі і представляє інтереси 600 000 журналістів із 146 країн.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!