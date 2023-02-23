Генасамблея ООН ухвалить сьогодні резолюцію щодо річниці вторгнення Росії до України

Документ вимагатиме від РФ повного виведення її збройних сил з території нашої держави.

Генеральна Асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо річниці вторгнення Росії в Україну вже сьогодні, 23 лютого.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомила пресслужба МЗС.

“Нас повністю задовольняє текст проєкту резолюції з нагоди трагічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яку Росія намагається зірвати всіма силами”, – наголосив міністр.

За його словами, Генасамблея готується до голосування 23 лютого щодо українського проєкту резолюції.

Документ головним чином вимагатиме від Російської Федерації повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення Формули миру Президента Зеленського.

“Ведеться жорстка кулуарна боротьба, але, незважаючи на потуги Росії та її сателітів, які намагаються протидіяти ухваленню резолюції шляхом внесення поправок, використовуючи усі наявні процесуальні інструменти, ми впевнені, що українську резолюцію завтра буде успішно проголосовано”, – зазначив Дмитро Кулеба. Міністр запевнив, що Україна та партнери послідовно розбудовують комплексну міжнародну систему, яка дозволить притягти Росію до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, прихильники України минулого тижня поширили запропоновану резолюцію для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН, яка підкреслює необхідність миру, що забезпечує “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України”.

Проєкт називається “Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні”. Запропонована резолюція є ширшою та менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який оголосив президент України Володимир Зеленський на листопадовому саміті G20 найбільших економік. Це було свідоме рішення України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування, заявили дипломати ООН.