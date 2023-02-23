Через це аеродром наразі не можуть використовувати Військово-повітряні сили ЗСУ.

У Запоріжжі на аеродромі державного науково-виробничого підприємства "Запорізький центр льотної підготовки" незаконно демонтували 398 плит злітно-посадкової смуги та аеродромної стоянки авіатехніки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У демонтажі аеродрому підозрюється керівник центру.

"Повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна» у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, залучивши третіх осіб зі спеціалізованою технікою, незаконно демонтував 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які знаходились в конструкціях руліжних доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому.

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Демонтовані плити в подальшому реалізувалися зацікавленим особам. Отриманими коштами підозрюваний розпорядився на власний розсуд. Таким чином здійснено розтрату державного майна на загальну суму майже 3 млн грн.

"Унаслідок таких дій керівника державного підприємства, аеродром неможливо використовувати за призначенням - для зльоту та посадки літаків Повітряних Сил ЗСУ", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Нагадаємо, в листопаді 2017 року аеропорт "Запоріжжя" не приймав літаки через зледеніння смуги. А весною того ж року аеропорт приймав повітряні судна на ґрунтову злітно-посадкову смугу, оскільки єдина штучна ЗПС закрилася на ремонт. Протягом майже місяця аеропорт приймав літаки тільки однієї авіакомпанії - "Мотор Січ", які здатні приземлятися і злітати з ґрунтової смуги. Решта авіакомпанії були змушені тимчасово скасувати рейси, оскільки смуга розмокала від дощу.