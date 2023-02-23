G7 хоче створити новий інструмент, аби стежити за виконанням санкцій проти Росії

Країни “Групи семи” хочуть створити новий інструмент для координації стеження за виконанням існуючих санкцій проти Росії, аби покращити їх дотримання.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Інструмент, умовно названий “Механізм координації правозастосування”, спрямований на посилення обміну інформацією та інших дій щодо країн і компаній у будь-якій точці світу, підозрюваних у пособництві Росії у війні в Україні шляхом ухилення або підриву санкцій.

Очікується, що G-7 і Європейський Союз цього тижня також оголосить про нові санкції та торгові обмеження на товари, які використовуються російськими військовими, включено з технологіями, компонентами, важкими транспортними засобами, промисловим обладнанням, електронікою та будівельним обладнанням. Вони також націлені на компанії в таких країнах, як Іран, які підтримують військові зусилля Москви військовими поставками.

Водночас далі у фокусі союзників буде покращення виконання існуючих санкцій. Сполучені Штати, зокрема, стурбовані тим, щоб контролювати масштабні заходи, які вже діють.

G-7 також буде прагнути посилити тиск на компанії та країни, які, можливо, допомагають Росії уникнути впливу санкцій, і розглянути можливі заходи, які можна ввести у майбутньому, щоб перервати потік військових поставок.

Крім того, цього тижня група країн ЄС запропонувала надати нові повноваження органу з боротьби з відмиванням грошей, який незабаром буде створений, з метою покращення координації застосування санкцій.

Нагадаємо, сьогодні євроблок завершує розробку десятого пакету санкцій, які відзначать рік після вторгнення Росії в України. Наразі повної згоди на обмеження не досягнуто, у другій половині четверга заплановані нові перемовини. Водночас у ЄС переконані, що пакет буде схвалено.