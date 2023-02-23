Свириденко напередодні узгодження санкцій ЄС закликала таки включити до списку “Росатом”

Десятий раунд санкцій ЄС проти Росії має бути зосереджений на атомній промисловості.

Про це в середу заявила Politico віцепрем’єр-міністр та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“Нам дійсно потрібно змінити наратив щодо “Росатому” та російської атомної промисловості”, – сказала Свириденко в Брюсселі, де вона зустрічалася з дипломатами ЄС.

Відсутність чітких меседжів про санкції проти російської атомної промисловості дає Путіну свободу проводити випробування ядерної зброї, зазначила вона.

Коментуючи призупинення Росією участі у ключовій ядерній угоді з США, віцепрем’єрка сказала: “Це був ще один приклад того, як Росія діє “як країна-терорист”. Тому я вважаю, що це має бути в санкційному пакеті”.

Литва очолила заклики включити до останнього пакету санкцій заходи, націлені на російську атомну енергетика, а міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс сказав у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня, що він бачить “спосіб для додати Росатом (до санкційного списку, – ред.)”.

Президент України Володимир Зеленський закликав ввести санкції проти російського атомного гіганта під час візиту лідерів ЄС до Києва на початку лютого. Але Угорщина, яка залежить від Росії у забезпеченні роботи свого сектору ядерної енергетики, виступає проти цього. Жодних санкцій проти російської атомної промисловості в пакеті проєктів немає.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія відмовилася від планів накладення санкцій на ядерний сектор Росії або його представників у своєму наступному пакеті санкцій.

Сьогодні євроблок завершує розробку десятого пакету санкцій, які відзначать рік після вторгнення Росії в України. Наразі повної згоди на обмеження не досягнуто, у другій половині четверга заплановані нові перемовини.