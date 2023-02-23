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Британці можуть надати Україні додаткові танки Challenger, – міністр оборони

Все залежатиме від рівня загрози і оборонних потреб.

Британці можуть надати Україні додаткові танки Challenger, – міністр оборони
Фото: Twitter/Ministry of Defence

Великобританія може запропонувати Україні додаткові танки Challenger до обіцяних 14.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише Reuters.

Все залежатиме від рівня загрози, а також оборонних потреб країни.

“Важливо переконатися, що ми зможемо підтримати їх (потреби України, - ред.) протягом цього року. Оскільки Росія використовує власну тактику м'ясорубки, коли російська армія не дбає про власний народ, ми повинні переконатися, що вона не зможе досягти успіху”, – сказав Воллес.

Очільник британської міноборони визнав, що на все це потрібні гроші, але не озвучив деталі переговорів щодо залучення додаткових коштів до бюджету цього місяця, що зараз тривають.

“Зараз мені просто потрібно подивитися, чи я можу отримати гроші, щоб пережити інфляцію і впоратися з деякими іншими труднощами”, – сказав він.

Воллес відвідав полігон на південному заході Англії, де українські військові вчаться керувати танками в бойових умовах.

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Нагадаємо, українські танкісти прибули до Великої Британії для військового навчання наприкінці січня.

Як заявив глава британського Міноборони Бен Воллес, постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

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