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Киянка, котра передавала росіянам місця дислокації українських військових, отримала 8 років позбавлення волі

Загарбники використовували отримані дані для корегування ракетних та авіаційних ударів.

Киянка, котра передавала росіянам місця дислокації українських військових, отримала 8 років позбавлення волі
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Мешканка Києва, котра передавала співробітнику російської ФСБ місця розташування українських військових, засуджена до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Суд визнав жінку винною у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). 

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Прокурори довели, що жінка здійснювала фото-та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи ЗСУ у Києві та області. Потім вона передавала цю інформацію разом з координатами об’єктів співробітнику ФСБ РФ. 

Окупанти використовували ці дані для корегування ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, двом чоловікам, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ, повідомлено про підозру у державній зраді.

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