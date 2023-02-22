Головне за день. Середа, 22 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, "низка важливих та несподіваних візитів", продовження санкцій проти режиму Лукашенка. Яким запам’ятається 364-й день повномасштабної війни.

Із жовтня минулого року Росія завдала 255 ракетних ударів по 112 об'єктах енергетичної інфраструктури України.

"Починаючи з 10 жовтня минулого року ворог цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Завдано 255 ракетних ударів по 112 об'єктах. Це ті удари, які досягли цілей, тобто не ті, які були збиті нашими військовими. Це ті, що, як говорять, "прилетіли", - повідомив на пресконференції генпрокурор Андрій Костін.

За словами генпрокурора, з жовтня по лютий припадає 77% таких ракетних ударів, а саме було зафіксовано 197 випадків.

"Ми розглядаємо ці атаки як створення непридатних умов, що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - наголосив Костін.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

Упродовж доби противник завдав 9 ракетних ударів, 4 з яких - по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 22 лютого – в новині.

Російські окупанти вдарили із артилерії по домівкам мирних жителів у селі Новотягинка Херсонської області.

"Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", - повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

У найближчі дні, на річницю повномасштабного вторгнення Росії, Україна очікує низки "важливих та несподіваних візитів". Про це повідомив під час зустрічі з журналістами глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Після цього у березні планується проведення санкційного саміту, до участі в якому запрошені всі країни, які підтримують застосування обмежувальних заходів проти Росії.

У київському монастирі затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.

Джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що затриманим є Дмитро Скворцов.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронцям вдалося встановити місце перебування та затримати його на території одного з монастирів УПЦ (МП) в Києві, де він переховувався.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

“Посли ЄС погодили продовження на 1 рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням”, - повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".

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