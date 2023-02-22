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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення

Санкції включають візові заборони та замороження активів.

Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

“Посли ЄС погодили продовження на 1 рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням”, - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти". 

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